Le Petit Poucet – Scopitone & Cie Parc du Rectorat, 10 juin 2023, Floirac. Le Petit Poucet – Scopitone & Cie Samedi 10 juin 2023, 11h15 Parc du Rectorat

Gratuit – sur réservation

Théâtre d'objets

Poucet est surement pauvre et petit, mais pas d'esprit ! Sous ses faux airs de tire-au-flanc, il est sans doute le plus éveillé de l'école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé !

Une récitation au tableau, fragrance « colle Cléopâtre » mêlée aux crayons de couleur fraichement épelés.

Pour premiers de la classe, ceux près du radiateur et leurs parents d'élèves.

