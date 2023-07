VIDE GRENIER Parc du Rallye Moutiers, 23 juillet 2023, Moutiers.

Moutiers,Meurthe-et-Moselle

Organisé par le Comité des Fêtes et animons Moutiers

Emplacement libre 5m gratuit pour les particuliers – inscriptions et tarifs pour les professionnels sur demande

Restauration et buvette sur place. Tout public

Dimanche 2023-07-23 06:00:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. 0 EUR.

Parc du Rallye

Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Organized by the Comité des Fêtes and Animons Moutiers

Free 5m pitch for individuals – registration and prices for professionals on request

Catering and refreshments on site

Organizado por el Comité des Fêtes et Animons Moutiers

Lanzamiento gratuito de 5 m para particulares – inscripción y precios para profesionales a petición

Catering y refrescos in situ

Organisiert vom Comité des Fêtes und animons Moutiers

Freier Platz 5m kostenlos für Privatpersonen – Anmeldungen und Preise für Gewerbetreibende auf Anfrage

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-07-13 par MILTOL