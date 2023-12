Les astres et les marées Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Parc du Radôme Pleumeur-Bodou, 17 décembre 2023, Pleumeur-Bodou.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 16:00:00 . Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ? .

Parc du Radôme Planétarium de Bretagne

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

