Polaris Parc du Radôme Pleumeur-Bodou, 14 juillet 2023, Pleumeur-Bodou.

Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-14 17:00:00

fin : 2023-08-25 18:00:00

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre.

Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un vaisseau spatial de fortune. Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs mais aussi des différences !

