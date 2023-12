Cet évènement est passé A la conquête des astéroïdes Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou A la conquête des astéroïdes Parc du Radôme Pleumeur-Bodou, 25 septembre 2023, Pleumeur-Bodou. Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-25 15:00:00

fin : 2023-09-25 16:00:00 . Les astéroïdes, à l’origine des briques élémentaires de la vie et des grands cataclysmes de notre planète ? Percez les secrets de ces objets célestes fascinants, et entrez dans les coulisses des sondes robotisées qui les explorent. .

Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

