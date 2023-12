Cet évènement est passé Le phénomène des saisons Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2023-09-24 16:00:00

fin : 2023-09-24 17:00:00 . Du froid hivernal à la chaleur de l’été, pourquoi y-a-t-il des saisons ? Observons ce qui se passe durant une année sur Terre et dans l’espace pour bien comprendre ce phénomène. .

Parc du Radôme Planétarium de Bretagne

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

