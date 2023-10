Atelier d’auto-réparation vélos Parc du Pré Leroy Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Atelier d’auto-réparation vélos Parc du Pré Leroy Niort, 14 octobre 2023, Niort. Atelier d’auto-réparation vélos Samedi 14 octobre, 14h00 Parc du Pré Leroy A​ccompagné.e.s par notre équipe de bénévoles, venez apprendre à identifier l’origine d’une panne et à réparer votre vélo. Nous mettons à votre disposition outils, bonne humeur, gants et tablier pour réparer vous-même votre petite reine.

P​our accéder à l’atelier, nous demandons une adhésion à l’association (5€), elle vous permettra de revenir tout au long de l’année lors de nos différents ateliers.

L​’accès à l’atelier se fait sans réservation, dans la limite de la capacité d’accueil de l’équipe de bénévoles.

A​u plaisir de vous rencontrer ! Parc du Pré Leroy 79000 Niort Niort 79000 Bessac Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

