Cours de Tai Chi Chuan (les jeudis) Parc du Poutyl Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Cours de Tai Chi Chuan (les jeudis) Parc du Poutyl, 4 mai 2023, Olivet. Cours de Tai Chi Chuan (les jeudis) 4 mai – 28 septembre, les jeudis Parc du Poutyl Des cours en plein air dispensés gratuitement par un professeur de l’association Symbiose Taï-Chi. Parc du Poutyl

Les jeudis, de 9h30 à 10h30

Du 4 mai au 28 septembre

Aucune inscription exigée

En cas de pluie, les cours auront lieu à la salle Marcel Garcin Parc du Poutyl parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T09:30:00+02:00 – 2023-05-04T10:30:00+02:00

2023-09-28T09:30:00+02:00 – 2023-09-28T10:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Parc du Poutyl Adresse parc du Poutyl Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Parc du Poutyl Olivet

Parc du Poutyl Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Cours de Tai Chi Chuan (les jeudis) Parc du Poutyl 2023-05-04 was last modified: by Cours de Tai Chi Chuan (les jeudis) Parc du Poutyl Parc du Poutyl 4 mai 2023 Olivet Parc du Poutyl Olivet

Olivet Loiret