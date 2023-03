Course Les chemins des Cloîtres Parc du Pontreau Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Course Les chemins des Cloîtres Parc du Pontreau, 12 mars 2023, Lencloître. Course Les chemins des Cloîtres Dimanche 12 mars, 09h00 Parc du Pontreau Le club organise « Les Chemins des Cloitres » le dimanche 12 mars 2023 et propose 1 trail de 25km et 2 courses natures de distances 9km & 18km. Il propose aussi un 15km Marche Nordique Chronométrée et une randonnée de 12km (inscription sur place). Une course enfant gratuite sera également organisée. Parc du Pontreau rue saint Exupéry 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lencloitrejc86.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T09:00:00+01:00 – 2023-03-12T12:00:00+01:00

Parc du Pontreau
rue saint Exupéry 86140 Lencloître
Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

