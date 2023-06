Le Déjeuner sur l’herbe Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Le Déjeuner sur l’herbe Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu, 10 juin 2023, Cornebarrieu. Le Déjeuner sur l’herbe Samedi 10 juin, 10h00 Parc du Pont-Vieux Toute la journée, venez rencontrer les artistes et admirer les œuvres des ateliers d’arts plastiques de Cornebarrieu (enfants, ados et adultes). Les ateliers vous convient également à partager un repas en plein air sous forme d’auberge espagnole. Parc du Pont-Vieux rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Gastefer Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

