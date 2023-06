Concerts-Apéro : Sans voies Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier, 19 août 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Entre chanson et rock, entre douceur et colère, la musique joue avec nos émotions. Originaire de Haute-Loire, Sans Voies navigue entre rock, ska, jazz, pop, slam avec toujours le texte (en français), au coeur..

2023-08-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-19 20:30:00. .

Parc du Pont d’Allier

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Between song and rock, between gentleness and anger, the music plays with our emotions. Hailing from Haute-Loire, Sans Voies navigate between rock, ska, jazz, pop and slam, always with the lyrics (in French) at their heart.

Entre la canción y el rock, entre la dulzura y la rabia, la música juega con nuestras emociones. Procedentes del Alto Loira, Sans Voies se mueven entre el rock, el ska, el jazz, el pop y el slam, siempre con las letras (en francés) en el corazón.

Zwischen Chanson und Rock, zwischen Sanftheit und Wut spielt die Musik mit unseren Emotionen. Die aus der Haute-Loire stammende Band Sans Voies bewegt sich zwischen Rock, Ska, Jazz, Pop und Slam, wobei der Text (auf Französisch) immer im Mittelpunkt steht.

