Lectures au bord de l’eau Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier, 13 juillet 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Prenez date ! Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre de la jeunesse au bord du Lac d’Allier. Un événement organisé par la Médiathèque de Bellerive dans le cadre de la manifestation nationale Partir en Livre..

2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Parc du Pont d’Allier

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Save the date! Books leave their usual venues to meet young people on the shores of Lac d?Allier. An event organized by the Médiathèque de Bellerive as part of the national Partir en Livre festival.

¡Reserve la fecha! Los libros salen de sus lugares habituales para ir al encuentro de los jóvenes a orillas del lago de Allier. Organizado por la mediateca de Bellerive en el marco de la manifestación nacional Partir en Livre.

Nehmen Sie sich einen Termin vor! Das Buch verlässt seine üblichen Orte, um am Ufer des Lac d’Allier auf die Jugend zu treffen. Eine Veranstaltung, die von der Mediathek von Bellerive im Rahmen der nationalen Veranstaltung Partir en Livre organisiert wird.

