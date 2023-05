FEU D’ARTIFICE ET BAL DES POMPIERS Parc du Plessis, 13 juillet 2023, Aigrefeuille-sur-Maine.

Aigrefeuille-sur-Maine,Loire-Atlantique

Les sapeurs-pompiers d’Aigrefeuille-sur-Maine, en partenariat avec la municipalité, sont heureux de vous convier pour la 7ème édition de leur bal qui se tiendra le jeudi 13 juillet 2023 au parc du Plessis..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Parc du Plessis

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The firemen of Aigrefeuille-sur-Maine, in partnership with the municipality, are pleased to invite you to the 7th edition of their ball which will be held on Thursday, July 13, 2023 at the Parc du Plessis.

Los bomberos de Aigrefeuille-sur-Maine, en colaboración con el municipio, tienen el placer de invitarle a la 7ª edición de su baile, que se celebrará el jueves 13 de julio de 2023 en el Parque du Plessis.

Die Feuerwehr von Aigrefeuille-sur-Maine lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gerne zur 7. Auflage ihres Balls ein, der am Donnerstag, den 13. Juli 2023 im Parc du Plessis stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire