Val-de-Marne Atelier créatif d’initiation au cinéma d’animation : réalisation d’un folioscope ou flipbook par Nina Demortreux Parc du Plateau Champigny-sur-Marne, 12 juillet 2023, Champigny-sur-Marne. Atelier créatif d’initiation au cinéma d’animation : réalisation d’un folioscope ou flipbook par Nina Demortreux Mercredi 12 juillet, 14h30 Parc du Plateau Venez découvrir les principes du dessin animé en réalisant soi-même un flipbook.

Au début de la séance, l’intervenante explique le principe de l’animation à l’aide de quelques dessins. Les participants pourront raconter une histoire en quelques secondes tout en développant la précision du dessin et la patience. À partir de 7 ans Parc du Plateau Rue de Bernaü 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

