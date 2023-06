Le lézard de Heidegger : Histoires en l’air – Atelier-spectacle de Marilyne Mahuet Parc du Plateau Champigny-sur-Marne, 11 juillet 2023, Champigny-sur-Marne.

Le lézard de Heidegger : Histoires en l’air – Atelier-spectacle de Marilyne Mahuet Mardi 11 juillet, 15h00 Parc du Plateau

Une représentation tout en douceur et pleine de poésie imaginée à partir de la collection Philonimo qui aborde la philosophie pour les tout-petits, aux éditions 3oeil. Histoires en l’air et sa lecture à la verticale interroge la place de ce petit lézard dans le monde.

Lors de l’atelier-spectacle, les enfants pourront aisément manipuler cette histoire, se laissant transporter dans cet univers doux et poétique.

D’après l’album Le lézard de Heidegger d’Alice Brière-haquet, illustré par Sophie Vissière.

De 12 mois à 6 ans

Parc du Plateau Rue de Bernaü 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:30:00+02:00

© Marilyne Mahuet