Haute-Garonne Les Courbes du 31 Parc du Pigeonnier – Auzielle Auzielle, 1 octobre 2023, Auzielle. Les Courbes du 31 Dimanche 1 octobre, 09h30 Parc du Pigeonnier – Auzielle conditions et inscription via chronostart ou en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur notre blog : http://lescourbesdu31.blogspot.com Venez à travers notre belle campagne auzielloise courir et/ou marcher pour une belle action

au profit de la lutte contre le cancer du sein

RDV au Pigeonnier d’Auzielle Parc du Pigeonnier – Auzielle chemin du caoulet 31650 Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lescourbesdu31@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T12:30:00+02:00

