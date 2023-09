Spectacle « ConnexiO » lors de l’événement « Restons Nature » du Département des Yvelines Parc du Peuple de l’herbe Carrières-sous-Poissy, 17 septembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

Spectacle « ConnexiO » lors de l’événement « Restons Nature » du Département des Yvelines Dimanche 17 septembre, 17h30 Parc du Peuple de l’herbe Entrée libre

La faune occupe une place importante dans la biodiversité. Des scientifiques et des artistes vous proposent d’explorer le thème « animal » et plus particulièrement la relation homme-nature avec des approches très variées : conférences, spectacles et expositions. Avec « Restons nature ! », profitez de l’après-midi pour faire le plein de connaissances et savourer des moments de détente et de poésie.

Spectacle « Connexio »

Dans Connexio, Vladimir Couprie, diaboliste hors pair, a un loup-ami(e) pour complice. Ensemble, ils revisitent la relation Homme-Canidé à travers le prisme du cirque de création. Jouant uniquement avec l’essentiel et se nourrissant de l’imprévu, leur duo fait naître de purs moments de sensibilité et d’amour, d’une humanité déconcertante. Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant à ne rater sous aucun prétexte !

Proposé par le Collectif Curieux et Emile Sabord Production

A 17h30

Scène 3 – 50 mn

Tout public

Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du Docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France https://parc-peuple-herbe.fr/ https://www.facebook.com/ParcPeupleherbe;https://twitter.com/ParcPeupleHerbe À Carrières-sous-Poissy, au cœur d’une des boucles de la Seine, le Parc du Peuple de l’herbe est le plus grand espace naturel des Yvelines. Accès libre – deux parkings gratuits ouverts 24h/24h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:20:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:20:00+02:00

© Dimitri Vandamme