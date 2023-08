Journées Européennes du Patrimoine Parc du Petit Bois Batz sur mer, 16 septembre 2023, Batz sur mer.

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Parc du Petit Bois Gratuit: 0

**JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

SAMEDI :**

Visites flash du village de Kervalet avec Fanny à 14h, 14h30, 15h et 15h30

Visite « à la découverte des personnalités de Batz-sur-Mer » avec Maïté à 14h et 15h30.

Village au parc du Petit Bois de 10h à 18h avec les partenaires sports de la commune pour présentation et promotion de leurs activités

SAMEDI + DIMANCHE :

Ouverture de la Chapelle du Mûrier en continu

Visites gratuites du Moulin de la Falaise à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr http://www.ot-batzsurmer.fr https://www.ot-batzsurmer.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-jep2023.html

