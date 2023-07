Spectacle jeune public « Le Chat Botté » Parc du Petit Bois Batz sur mer, 9 août 2023, Batz sur mer.

Mercredi 9 août à 11h

Petit Bois

Une belle-mère jalouse, une princesse abandonnée, sept nains dans la forêt ? Hé non, ce spectacle ne raconte pas leur histoire ! La compagnie Suprême Fourbi revisite de façon absurde les aventures du Chat Botté, tirées du conte de Charles Perrault.

À grand renfort d’humour et de chants, les comédiens revisitent les aventures de Maître Chat, dans une comédie loufoque. Embarquez pour un moment décalé et de franche rigolade !

Gratuit

À partir de 6 ans

Par la Cie Suprême Fourbi

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T11:00:00+02:00 – 2023-08-09T12:00:00+02:00

