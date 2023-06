Les Nuits Salines Parc du Petit Bois Batz sur mer, 21 juillet 2023, Batz sur mer.

Les Nuits Salines 21 – 23 juillet Parc du Petit Bois

Le festival « Les Nuits Salines » de Batz-sur-Mer, c’est, avant tout, des instants de grande convivialité qui permettent aux résidents du pays des paludiers et aux personnes, de passage dans la commune ou dans la région, de se rencontrer, de partager leurs cultures et de faire, ensemble, la fête …

Pour l’édition 2023, rendez-vous les 21, 22 et 23 juillet !



Au programme :

Vendredi 21

Petite scène

19h : LES MÂLES DE MER

23__h : TRIO ZOÑJ

Gratuit

Vendredi 21

Grande scène

20h30 : RUE DE LA FORGE

22h : LES RAMONHEURS DE MENHIR

Adultes : 20€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 22

Petite scène

12h : LES REFRAINS DE GALERNE

19h : PAULINE

23__h : GALENN

Gratuit

Samedi 22

Grande scène

21h : CÉCILE CORBEL

22h : SOLDAT LOUIS

Adultes : 25€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 23

Petite scène

12h : LES CROQ’NOTES

Gratuit

BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME OU EN LIGNE.

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 85 42 40 15 »}, {« type »: « email », « value »: « nuitsalines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesnuitssalines.bzh/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/les-nuits-salines-lesnuitssalinesbatz.html »}] [{« link »: « http://lesnuitssalines.bzh/la-billetterie/ »}, {« link »: « https://lesnuitssalines.bzh/la-billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE