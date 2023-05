Festival Jazz et Patrimoine Parc du Petit Bois, 24 juin 2023, Batz sur mer.

Festival Jazz et Patrimoine Samedi 24 juin, 17h30 Parc du Petit Bois

Des Caraïbes à l’Afrique !

Pour cette 7ème édition, Batz-sur-Mer vous emmène en voyage des Caraïbes à l’Afrique, avec du jazz ensoleillé et métissé. Une fois encore le Patrimoine sera célébré avec une visite guidée offerte dans les rues du Bourg ainsi qu’une lecture du paysage en haut de la Tour Saint-Guénolé, en préambule des deux concerts qui réchaufferont votre soirée et vous feront danser au cœur du Petit Bois !

17h30 à 18h30 | VISITE GUIDÉE

Laissez-vous embarquer dans une visite guidée à la découverte des villas balnéaires de Batz-sur-Mer et les différentes influences qui traversent le Patrimoine local. Départ et retour du Petit Bois.

Gratuit.

Inscription à l’Office de tourisme

19h à 19h45 | LE VÉRITABLE ARIEL TOKO – On s’échauffe avec « Le Véritable Ariel Toko ».

Depuis 2020, ces musiciens français en mal de voyages lointains et exotiques se sont trouvés, à Nantes, pour créer un cocktail festif et réjouissant de musiques du monde. Le groupe vous entraîne sur les traces d’Ariel, un sacré baroudeur, et suit musicalement son odyssée. Chaque morceau est un clin d’œil à l’une de ses aventures. Le répertoire est essentiellement composé de musiques originales et s’imprègne de cultures diverses, de l’afrobeat à la samba, des Balkans aux Caraïbes, faisant ainsi voyager loin les spectateurs embarqués dans les concerts, au gré des vents

20h à 21h | IBEX WALIA

Ibex Walia est un quartet d’éthio-jazz / afrobeat originaire de Rennes, formé autour d’un sax alto, d’une guitare, d’une basse et d’une batterie. Depuis les gammes pentatoniques de la mu sique traditionnelle d’Éthiopie jusqu’aux modes du jazz, Ibex Walia laisse infuser tout cela avec du rock psychédélique, un gros groove funky, une polyrythmie issue de l’Afro-beat, ou des rythmes chaloupés de musique latine… Ce qui nous donne un quartet énergique aux thèmes entêtants et aux beats énervés!

20h45 à 21h15 | MONTÉE À LA TOUR – VISITE GUIDÉE

La guide conférencière vous attendra en haut de la Tour Saint-Guénolé pour une lecture de paysage au coucher du soleil.

10 personnes maximum

GRATUIT

Inscription à l’Office de tourisme

21h30 à 23h | LE VÉRITABLE ARIEL TOKO

Le groupe nous embarque à nouveau sur les traces imaginaires du capitaine Ariel Toko, pour nous offrir un cocktail réjouissant de musiques du monde entier. Composée d’une batterie, d’un hélicon pour la basse et d’une guitare, sur laquelle se pose tels des petits oiseaux colorés : une trompette, un saxophone, et un percussionniste chanteur, cette formation issue de la fanfare, a pour objectif le plaisir des oreilles. Le Véritable Ariel Toko vous mènera dans son univers exotique et chaloupé, avec toujours pour cap : faire la fête !

