Faites du vélo Parc du Petit Bois, 21 mai 2023, Batz sur mer. Faites du vélo Dimanche 21 mai, 09h30 Parc du Petit Bois « FAITES DU VÉLO ! »

Dimanche 21 mai

de 9h à 13h au Petit Bois



Afin d’encourager les habitants à utiliser les mobilités douces et à enfourcher leur deux-roues pour se balader sur notre joli territoire, les communes de Batz-sur-Mer, Le Croisic et Le Pouliguen organisent une journée « Faites du vélo ». Un parcours de balade à vélo sur chaque commune sera proposé au grand public, plus un itinéraire commun, passant le long de sites emblématiques vous permettra de vous balader à vélo ce dimanche 21 mai, en suivant le marquage installé pour l’occasion, entre Le Pouliguen, Batz-sur-Mer et Le Croisic. L’association « Vélo Presqu’île » et « Decos » sont associées à l’événement et leur stand sera installé dans le Petit Bois, à côté de la piste vélo « sécurité routière » prêtée par Cap Atlantique, afin d’encourager, mais surtout, de sensibiliser la population à la pratique du vélo. Pour retrouver les départs des balades vélo, rendez-vous à l’un des trois stands situés :

• au Petit Bois, à Batz-sur-Mer

• sur la place Dinan, au Croisic, à l’occasion de la Fête de la langoustine

• sur le quai Jules Sandeau, près du Petit Bassin du Pouliguen

