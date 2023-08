Journées Européennes du Patrimoine Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 16 septembre 2023, Batz sur mer.

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Gratuit: 0

**JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

SAMEDI :**

Visites flash du village de Kervalet avec Fanny à 14h, 14h30, 15h et 15h30

Visite « à la découverte des personnalités de Batz-sur-Mer » avec Maïté à 14h et 15h30.

Village au parc du Petit Bois de 10h à 18h avec les partenaires sports de la commune pour présentation et promotion de leurs activités

SAMEDI + DIMANCHE :

Ouverture de la Chapelle du Mûrier en continu

Visites gratuites du Moulin de la Falaise à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-jep2023.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS