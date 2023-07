THÉÂTRE « La cantatrice chauve » d’Eugène IONESCO Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 9 août 2023, Batz sur mer.

Mercredi 9 août à 21h

La cantatrice Chauve est une pièce emblématique du théâtre de l’Absurde. L’histoire : Les Smith ont invité les Martin à dîner. Très vite la soirée s’enlise dans l’ennui quand arrive le capitaine des pompiers, suivi de peu par Marie, la bonne. La soirée va prendre un tournant inattendu !

« Du Carreau de La Fenêtre, On Voit le Monde Entier ! » est une jeune compagnie talentueuse, créée en 2018. Leur premier projet, « Les Justes » d’Albert Camus, a été joué une quarantaine de fois entre mars 2019 et janvier 2020. Depuis, deux autres pièces sont venues s’ajouter au répertoire de la compagnie : « Les Romanesques » d’Edmond Rostand, jouée en Anjou pendant l’été 2021 et « L’île des esclaves » de Marivaux, jouée à Batz-sur-Mer durant l’été 2022.

par la Cie « Du Carreau de La Fenêtre, On Voit le Monde Entier ! »

