Festival vintage « Back to Batz 80’s » Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 6 août 2023, Batz sur mer.

Festival vintage « Back to Batz 80’s » Dimanche 6 août, 14h00 Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer

FESTIVAL « BACK TO BATZ 80’s »

Dimanche 6 août

de 14h à 01h

Place du Mûrier & Esplanade Salies-de-Béarn

Pour cette 2ème édition, Batz-sur-Mer passe aux couleurs des années 80’s. Revivez les sensations de Vic dans La Boom, sortez votre banane et votre walkman, chaussez vos patins à roulettes et venez vous amuser en famille ou entre amis !

ANIMATIONS:

Place du Mûrier – 14h à 20h – ROLLER DANE SQUAD & DJ BRIXI ELYSSE

Direction les années disco sur la place du Mûrier transformée en patinoire à roulettes éphémère (sur le bitume) ! Avec le prêt gratuit de 170 paires de patins à roulettes, enfilez les protections et partez enflammer le roller-dancefloor au rythme d’un DJ set de Brixi Elysse, en compagnie des coachs roller danseurs professionnels du « roller dance squad » !

BRIXI ELYSSE

C’est un peu le tonton régional, membre de la scène DJ Nantaise depuis plus de 20 ans. Elysse, c’est un peu le couteau suisse du “Djing”, à l’aise sur tous les terrains. Bercé aux grooves hip-hop, soul et funk, il développe une technique de mixe qui lui est propre, « scratchant » même sur des dj sets orientés house music. Un régal pour les oreilles mais aussi pour les yeux !



Place du Mûrier – 14h à 20h – FRIPERIES & CRÉATEURS VINTAGE

La place du Mûrier devient « the place to be » pour chiner la petite pièce unique qui vous fera briller ! Retrouvez pour la journée un concentré des friperies et créateurs vintage les plus cools de la région nantaise et rennaise.

16h et 18h (durée 45 minutes) – Spectacle participatif « Back to the 80’s » par la Cie Magic Meeting

Départ rue de la Plage – Tout public dès 4 ans

3615 Magic Meeting… Ils sont de retours ! Revenus des années 70, Mme & Mr Dumollet, vous invitent à découvrir la fièvre des années 80. De la fin du disco à la chute du mur de Berlin en passant par Pacman et l’arrivée du Compact Disque, ce show propose de redécouvrir les événements marquants d’une décennie mythique à travers une playlist musical 100%, 80’s ! Casques (de Walkman !) sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et … variétoche.



CONCERTS – ESPLANADE SALIES-DE-BÉARN (PETIT BOIS)

Bar à paillettes & foodtrucks



19H30 CYCLO-BLASTER

Le CycloBlaster est une radio géante mobile conçu par le collectif d’artistes SuperPhonique. Inspiré du design du Ghetto-Blaster (radio portative des 80s) et des postes TSF vintage des années 50, la structure montée sur un tripoteur pour, permet de donner une éambulation musicale live tout-terrain, grâce à son pilote “Rosita Boom Boom” et son Dj “Chico Selecta” qui vous ont concocté une playlist vintage aux p’tis oignons !



21h-23h CONCERT « Madame Rouge »

Madame Rouge est un “cover band” aquitain formé autour de 5 musiciens complices de scène depuis plus de 15 ans et devenus experts dans l’art de soulever les foules. Depuis 2018, le groupe a monté un premier spectacle thématique autour de la musique des années 80.

Ils y balayent avec facétie, énergie et bonne humeur les grands tubes de la fameuse décennie du Rock, du Grunge, du Hip Hop, et des grands noms de la variété française ! Se lançant également dans la production de certaines de leurs reprises, Madame Rouge sort en Juin 2019 un premier single avec une version réarrangée du titre Africa rendu célèbre par Rose Laurens au début des années 80. Avez un show de 2h, revivez en live le meilleur des 80’ !



23h-01h « Le Grand Orchestre du Mont Kulala »

Le Grand Orchestre du Mont Kulala, ce sont dix musiciens et musiciennes rennaises réunis dans une formation qui réinvente le karaoké. Le terme japonais qui donne son nom à cette pratique mondialement populaire, signifie littéralement « sans orchestre ». À l’inverse, Le Grand Orchestre du Mont Kulala, est doté d’un arsenal d’instruments à même d’apporter à ces classiques grain de folie. Si l’envie vous vient de vous amuser sur la nostalgie des tubes d’hier et d’aujourd’hui, ne manquez pas le prochain show pour ne pas se prendre au sérieux !

Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/festival-vintage-back-to-batz-80s-backtobatz.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T14:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-06T14:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

CULTURE ECO