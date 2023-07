Enquêtes sur contes Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 19 juillet 2023, Batz sur mer.

Enquêtes sur contes Mercredi 19 juillet, 11h00 Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer

Il s’agit d’une émission, et nos animateurs sont des enquêteurs de l’histoire. Ou plutôt des histoires, et même de toutes les histoires.

Chaque semaine, ils résolvent vos questions : les questions que vous vous êtes toujours posées, les questions qui vous angoissent, les questions qui vous inquiètent, toutes vos questions sur le plateau de l’émission. Chaque conte a ses mystères et Francis et Marline se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour percer ces secrets.

Pourquoi le Chat Botté ne porte-t-il pas de tongs ? Est-ce-que Blanche-Neige aimait le ping-pong ? Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ? Et pourquoi Peter-Pan a-t-il mauvaise haleine ? Avec eux, vos questions ne resteront pas sans réponses !

À partir de 4 ans

2023-07-19T11:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

