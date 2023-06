Dans le cadre du Festival Branche et Ciné : projection de plein air « La guerre des boutons » de Yves Robert (1962) Parc du Pavillon Royal Nandy, 1 juillet 2023, Nandy.

Réservez votre transat pour le film culte « La guerre des boutons » de Yves ROBERT !

À proximité de Melun et de Sénart, le parc du Pavillon Royal n’a rien d’un parc… Vaste prairie encerclée d’arbres d’envergure et bordée de deux magnifiques demeures de style fin XIXe, elle invite à la rêverie et à la contemplation, loin du tumulte urbain pourtant situé à deux pas d’ici. Un véritable cirque de verdure…L’endroit rêvé pour se poser dans le creux d’un transat et se laisser porter par le film original « La guerre des boutons ».

Si le temps le permet, vous pourrez même pique-niquer sur place !

Stationnement gratuit.

Événement accessible aux personnes à mobilité réduite.

– Inscription en ligne : https://my.weezevent.com/seance-plein-air-la-guerre-des-boutons-en-foret-de-rougeau

Pour en savoir plus : https://branche-et-cine.onf.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T22:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

projection ciné

ONF