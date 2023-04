Journée du Développement Durable Parc du Parangon, 3 juin 2023, Joinville-le-Pont.

La Ville organise le 3 juin prochain sa JDD. Cet évènement festif a vocation à sensibiliser les Joinvillais, petits et grands, à la transition écologique. Le parvis de la Mairie accueillera l’événement le matin. Le parc du Parangon en sera le théâtre durant l’après-midi.

La JDD propose des animations et ateliers autour de la prévention, la gestion des déchets, le réemploi, l’alimentation et la consommation responsable en passant par l’énergie, les mobilités douces ou encore la biodiversité. L’objectif est d’inciter chacun et chacune à agir pour un futur plus durable ! En 2023, la formule reste inchangée et prendra la forme d’une programmation variée, avec une grande journée d’animations conviviales et responsables proposées par les services de la Ville, les partenaires et les associations joinvillaises.

Parvis de l’Hôtel de ville

Dans la matinée, c’est le parvis de l’Hôtel de Ville qui sera le théâtre des actions proposées dans le cadre de cette journée de sensibilisation.

Opération « Nettoie ta Ville ! »

La journée commence par une action utile et engagée ! Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville dès 9h30. Pour participer, rien de plus simple : parcourez la Ville en famille ou entre amis, en toute autonomie, pour nettoyer votre rue, votre quartier ou votre endroit préféré de Joinville. Retrouvez-nous ensuite en fin de matinée. Nous accueillons toutes les bonnes volontés, enfants et adultes, motivés de donner l’exemple et de participer à l’amélioration de leur cadre de vie.

Le port de gants est conseillé.

Parvis de l’Hôtel de Ville 9h30

Collecte solidaire DEEE

Votre ordinateur portable, votre aspirateur ou encore votre réfrigérateur ne fonctionnent plus et vous ne savez pas quoi en faire ? Ces équipements se composent d’éléments polluants, il est donc nécessaire d’amener vos DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) dans les endroits adaptés. Le territoire Paris-Est Marne & Bois, en partenariat avec Ecosystem, éco-organisme à but non lucratif, œuvrent pour développer la réparation, le réemploi, la dépollution et le recyclage de ces équipements.

Nouveauté cette année, une collecte de déchets ménagers spéciaux (DMS) est également proposée pour vous débarrasser de vos huiles usagées, solvants, peintures et vernis, détergents, pesticides, aérosols… Attention, les produits non identifiés ne seront pas collectés.

Liste des appareils collectés (non exhaustive) :

Petits appareils type mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone…

Matériel informatique : ordinateur, imprimante, scanner…

Gros électroménager : frigo, cuisinière, machine à laver…

Ecrans, téléviseurs et moniteurs

9h-13h

Bourse aux vélos & atelier d’auto-réparation

La bourse aux vélos fait son retour. Elle permet de favoriser l’achat de seconde main et la mobilité active ! Organisé par l’association PEEP, ce stand vous offre l’opportunité de vendre et/ou de vous offrir un nouveau moyen de transport ou de balade au grand air : vélo, trottinette et rollers

Réception 8h30-10h

Vente 10h-12h30

Récupération 12h30-13h

L’association Partage ta Rue 94 sera présente pour vous apprendre à réparer votre vélo. Réviser les freins, roues, et autres n’aura plus de secret pour vous grâce aux savoir-faire et aux conseils des bénévoles.

Parc du Parangon

L’après-midi, le Parc du Parangon se transforme en Village du développement durable autour d’animations et ateliers. Les ateliers ont lieu tout l’après-midi, de 14h à 19h, sauf mention contraire.

Jeu de piste et fabrication de mangeoires à oiseaux

Comme chaque année, les agents du service des Espaces Verts seront présents pour proposer un atelier ludique avec à la clé un objet à emporter chez vous ! Pour corser un peu l’exercice, vous devrez commencer par résoudre un jeu de piste et trouver un mot de passe. Une fois cette première étape validée, vous pourrez fabriquer une mangeoire à oiseaux, à installer chez vous, sur votre balcon ou dans votre jardin.

Collecte Les Bouchons d’Amour

La Ville est partenaire depuis plusieurs années de l’association Les Bouchons d’Amour.

Vous pourrez déposer vos bouchons sur ce stand le jour-J.

Sauvegarder les Abeilles

Les élus du Conseil Municipal des Enfants s’engagent dans la préservation de la biodiversité et en particulier pour la sauvegarde des abeilles. Ils s’associent à Vincent Caparros, apiculteur joinvillais, pour vous proposer des animations. Fabrication de bombes à graines, quizz sur nos chers pollinisateurs, fabrication de masques abeilles.

Atelier cuisine anti-gaspi

Chaque année en France, en moyenne, 79 kg de nourriture sont jetés par habitant… Un chiffre qui donne le tournis et qui mérite une action de sensibilisation.

Une naturopathe présentera des astuces pratiques pour cuisiner les restes et éviter le gaspillage alimentaire. Et pour mettre cela en application directement, elle cuisinera avec vous des recettes très simples avec des restes (épluchures, pain rassis…).

Empreinte carbone et info énergie avec l’Agence locale de l’Energie et du Climat

Calculez votre empreinte carbone et découvrez sur quels aspects votre impact environnemental est le plus important, et savoir sur quels points agir plus ou moins facilement. Vous pourrez aussi vous renseigner sur les solutions de rénovation de l’habitat.

Ce stand est animé par des conseillers spécialisés dans le domaine de l’énergie et du climat.

Troc de livres et jouets bébé (0-4 ans)

La crèche parentale des Petits Pinsons est de retour pour vous proposer de renouveler les jeux et lectures de vos tout-petits gratuitement ! Ce troc est un bon moyen de recycler sa bibliothèque et de faire profiter à un autre enfant de jouets avec lesquels le vôtre ne joue plus !

Brico-récup’ de livres

Régulièrement les bibliothèques réalisent ce qu’on appelle un « désherbage » : les collections sont triées, élaguées et renouvelées. Les agents vous proposent de venir fabriquer des objets du quotidien avec les BD et mangas destinées au rebut. Venez réaliser un hérisson, un marque-page ou encore un éventail.

Incantations Infusions

Découvrez Incantation Infusions, une marque d’infusions naturelles africaines co-fondée par une Joinvillaise. Son objectif est de faire découvrir les plantes africaines (kinkeliba, basilic africain, thé vert du Rwanda, hibiscus, etc.) et leurs vertus tout en apportant de nouvelles saveurs.

Création manuelle avec des objets de récupération

Création d’objets du quotidien et d’objets de décoration à base de « déchets » récupérés. Les intervenants aident les enfants à monter leur objet puis, ils décorent leur création avec des feutres, des crayons de couleurs, du masking-tape, des gommettes, des autocollants, de la mousse et autres fournitures.

Troc de livres

L’association Actives Mam’s sera présente pour proposer un troc de livres. Rien de plus simple pour faire de la place et renouveler sa bibliothèque à moindre coût !

Balade à Vélo Le Bois de Vincennes insolite

L’association Place au Vélo Sur Marne propose la balade Le Bois de Vincennes insolite, avec Étienne Pierron et Christine Lemaitre. Sur un circuit de 15 km maximum, accessible à tous, plusieurs pauses sont prévues pour découvrir les trésors du Bois (prévoyez un antivol pour plus de liberté de mouvement lors de certaines visites).

Inscriptions par SMS au 06 73 45 57 08 : indiquer « balade du 03/06 » + votre nom et le nombre de personnes participantes (attention : places limitées à 15 personnes).

Rdv à 14h devant le Parc du Parangon, retour au plus tard à 18h.

Braderie de printemps de l’UNAAPE

C’est le grand retour de la braderie de printemps organisée par l’association des parents d’élèves UNAAPE. Jouets, livres, vêtements, jeux, puériculture seront vendus à prix modiques. Venez donner une seconde vie à vos objets !

Location de stands et informations par mail à unaapejoinville@gmail.com ou par téléphone au 06 14 32 67 88.

10h30-19h

Pour vous restaurer, un crêpier proposant des produits Bio sera présent pour régaler les petits et grands gourmands.

Toutes les activités sont gratuites.

Animations réalisées en partenariat avec : L’ALEC-MVE, l’EPT Paris-Est Marne & Bois, la PEEP, la Crèche parentale des Petits Pinsons et l’association Actives Mam’s.

