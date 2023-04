Ma cabane se camoufle Parc du Nouveau Monde Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Ma cabane se camoufle Parc du Nouveau Monde, 2 juin 2023, Roubaix. Ma cabane se camoufle 2 – 4 juin Parc du Nouveau Monde gratuit Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », le Bureau d’Art et de Recherche invite vos imaginaires roubaisiens à investir et revêtir sa cabane de jardinier.

Des ateliers de chromographie, des balades urbaines, un travail de la couleur, du motif et bien d’autres choses, vous sont proposés afin de customiser et de faire vivre cette cabane nouvellement implantée au sein du jardin des teintures du parc du Nouveau Monde. Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin (après-midi) : au Parc du Nouveau Monde (entrée rue du Nouveau Monde ou boulevard de Metz) Programmation détaillée à venir sur www.le-bar.fr Photo : Parc du Nouveau Monde Parc du Nouveau Monde 106 Rue du Collège, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=67c32bd1-113e-49c7-8201-3ebf7c36a517 [{« type »: « email », « value »: « info.le.bar@free.fr »}] [{« link »: « http://www.le-bar.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 art déco art déco roubaix A.Loubry

