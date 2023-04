Balade botanique au parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Balade botanique au parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre, 3 juin 2023, Auxerre. Balade botanique au parc du Muséum d’Auxerre Samedi 3 juin, 15h00 Parc du Muséum d’Auxerre À partir de 15 ans (public : adolescents) | Dans la limite des places disponibles | Uniquement sur inscription : 03 86 72 96 40 Venez découvrir les plantes tinctoriales du parc du Muséum d’Auxerre, avec Virginie Lagerbe, teinturière et coloriste. Parc du Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 72 96 40 »}] Le parc du Muséum d’Auxerre, traité en jardin à la Française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt ! Lundi à vendredi 8h30-17h30, dimanche 14h-17h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

