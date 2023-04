Visite de l’exposition «Exploration nature» au Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Visite de l’exposition «Exploration nature» au Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre, 3 juin 2023, Auxerre. Visite de l’exposition «Exploration nature» au Muséum de la ville d’Auxerre 3 et 4 juin Parc du Muséum d’Auxerre Entrée libre | À partir de 5 ans Venez visiter le nouveau programme de découverte et d’animations lancé par le Muséum, basé sur le parc : Mission Biodiversité.

À cette occasion, découvrez ou redécouvrez l’exposition Exploration nature, créée durant la pandémie, qui met en avant la biodiversité du parc du Muséum. Parc du Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le parc du Muséum d’Auxerre, traité en jardin à la Française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt ! Lundi à vendredi 8h30-17h30, dimanche 14h-17h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Muséum Ville d’Auxerre – Voluprint

Catégories d'Évènement: Auxerre, Yonne

Lieu
Parc du Muséum d'Auxerre

Adresse
5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre

Ville
Auxerre

Departement
Yonne

Age min
5

Age max
99

