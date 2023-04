Visite découverte du parc du Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Visite découverte du parc du Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre, 3 juin 2023, Auxerre. Visite découverte du parc du Muséum de la ville d’Auxerre 3 et 4 juin Parc du Muséum d’Auxerre Entrée libre | À partir de 7 ans Suivez les parcours numériques de découverte du parc ! Sur le principe d’un sentier balisé, des parcours existants sur les oiseaux et les dinosaures, ainsi que des nouveaux arbres vous attendent dans une toute nouvelle présentation. Parc du Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le parc du Muséum d’Auxerre, traité en jardin à la Française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt ! Lundi à vendredi 8h30-17h30, dimanche 14h-17h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Muséum Ville d’Auxerre

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Parc du Muséum d'Auxerre Adresse 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Ville Auxerre Departement Yonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Parc du Muséum d'Auxerre Auxerre

Parc du Muséum d'Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Visite découverte du parc du Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du parc du Muséum de la ville d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d'Auxerre 3 juin 2023 auxerre Parc du Muséum d'Auxerre Auxerre

Auxerre Yonne