Visite libre du parc du Musée Würth Parc du Musée France Würth France Erstein Erstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Erstein

Visite libre du parc du Musée Würth Parc du Musée France Würth France Erstein, 2 juin 2023, Erstein. Visite libre du parc du Musée Würth 2 – 4 juin Parc du Musée France Würth France Erstein Conçu par la paysagiste Martine Rascle (Trophée de l’Arbre d’Or 2000), le parc du Musée Würth s’étend sur 5 hectares. Ce bosquet éveille les sens des visiteurs et offre un refuge pour la faune. Les différents composants s’articulent au profit d’une conversation entre le minéral et le végétal, la lumière et les ombres, le visible et le secret. Le parc du musée est idéal pour vous balader, vous reposer ou faire une séance photo. Parc du Musée France Würth France Erstein Zi Ouest – Rue Georges Besse, Erstein, Bas-Rhin, Grand Est Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 88 64 74 84 http://www.musee-wurth.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-W%C3%BCrth/741171432592176?fref=ts Parking garanti Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 Andi SCHMID

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Parc du Musée France Würth France Erstein Adresse Zi Ouest - Rue Georges Besse, Erstein, Bas-Rhin, Grand Est Ville Erstein Departement Bas-Rhin Lieu Ville Parc du Musée France Würth France Erstein Erstein

Évènements liés

Parc du Musée France Würth France Erstein Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/

Visite libre du parc du Musée Würth Parc du Musée France Würth France Erstein 2023-06-02 was last modified: by Visite libre du parc du Musée Würth Parc du Musée France Würth France Erstein Parc du Musée France Würth France Erstein 2 juin 2023 Erstein Parc du Musée France Würth France Erstein Erstein

Erstein Bas-Rhin