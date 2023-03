Grande Chasse aux Œufs Parc du Moulin du Préblin Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine Catégories d’Évènement: Laroche-Saint-Cydroine

2023-04-19

Un œuf en chocolat offert à chaque enfant et 2 lots surprise à gagner !

Pour les enfants jusqu’à 10 ans Rendez-vous à 14h30

Départ à 15h Participation : 0,50 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Attention ! Le nombre de places est limité ! L'inscription est obligatoire avant le 12 avril 2023 et se fait exclusivement à l'accueil de l'Office de Tourisme du Migennois – 1, place François Mitterrand 89400 MIGENNES ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70

