Visite des serres tropicales Moulin à Tan Parc du moulin à Tan Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Visite des serres tropicales Moulin à Tan Parc du moulin à Tan Sens, 2 juin 2023, Sens. Visite des serres tropicales Moulin à Tan Vendredi 2 juin, 13h30 Parc du moulin à Tan Profitez d’une visite libre des serres. Parc du moulin à Tan 28 chemin de Babie 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 95 38 72 http://www.ville-sens.fr Jardin public, paysager et de collection. Vous y découvrirez l’arboretum, les enclos animaliers, une roseraie sauvage, des aires de jeux pour enfants, des oiseaux aquatiques, une zone d’observation faunistique… Parking. Accès total pour les handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00 ©Service communication Ville de Sens Détails Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Parc du moulin à Tan Adresse 28 chemin de Babie 89100 Sens Ville Sens Departement Yonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Parc du moulin à Tan Sens

Parc du moulin à Tan Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Visite des serres tropicales Moulin à Tan Parc du moulin à Tan Sens 2023-06-02 was last modified: by Visite des serres tropicales Moulin à Tan Parc du moulin à Tan Sens Parc du moulin à Tan Sens 2 juin 2023