Marionnettes en vadrouille au Breuil
Vendredi 21 juillet, 18h00
Parc du Morambeau
Entrée libre
Rendez-vous à partir de 18h dans le parc du Morambeau.

Au programme :

– peinture contée : l’accordéoniste raconte l’histoire et les pinceaux dansent sur la toile comme par magie ;

– les boîtes (théâtre d’objet miniature pour un spectateur à la fois) ;

– déambulations marionnettiques avec Les Nitüurs ;

Parc du Morambeau
route de Couches
Le Creusot 71200
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

2023-07-21T18:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:30:00+02:00

