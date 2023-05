Concert à Montevrain Parc du Mont Evrin a Montevrain (77), 24 juin 2023, Montévrain.

Concert à Montevrain 24 et 25 juin Parc du Mont Evrin a Montevrain (77)

Venez vivre la musique en grand à Montevrain!

Dès 20h concert « les cigales », l’excellence musicale composée de chanteurs et musiciens leaders dans le monde la musique, qui vous feront redécouvrir vos classiques.

Participez à notre spectacle pyrotechnique à 23h00 et enchainez avec un dance floor géant dirigé par JFK l’un des DJ les plus en vue du moment accompagné de Moodsax!

Profitez d’un food corner pour voyager avec les cuisines du monde dès 19h00.

Parc du Mont Evrin a Montevrain (77) avenue de la societe des nations 77144 Montevrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France https://montevrain.fr

©Ville de Montevrain