Visite découverte du parc du Manoir de la Vignette Parc du manoir de la vignette Le Cellier Catégories d’Évènement: Le Cellier

Loire-Atlantique

Visite découverte du parc du Manoir de la Vignette Parc du manoir de la vignette, 3 juin 2023, Le Cellier. Visite découverte du parc du Manoir de la Vignette 3 et 4 juin Parc du manoir de la vignette Visite commentée du parc du Manoitr de la Vignette. Parc du manoir de la vignette La Vignette, Le Cellier, Loire Atlantique, Pays de la Loire Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0613637761 »}] Parc paysager dont le plan, conservé, est daté de 1884 parti du plan d’André Leroy : arbres remarquables, cheminement en terrasse donnant sur la Loire. RD 68 sortie nord du bourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Le Cellier, Loire-Atlantique Autres Lieu Parc du manoir de la vignette Adresse La Vignette, Le Cellier, Loire Atlantique, Pays de la Loire Ville Le Cellier Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Parc du manoir de la vignette Le Cellier

Parc du manoir de la vignette Le Cellier Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le cellier/

Visite découverte du parc du Manoir de la Vignette Parc du manoir de la vignette 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du parc du Manoir de la Vignette Parc du manoir de la vignette Parc du manoir de la vignette 3 juin 2023 le Cellier Parc du manoir de la vignette Le Cellier

Le Cellier Loire-Atlantique