Petits mondes sensibles | Partir en livre

Mercredi 19 juillet, 02h00
Parc du Manoir – 42 Place de l'Église, Cugnaux

Des livres qui se cachent, se déplient, se découvrent à l'intérieur des cabanes. Un labyrinthe où cheminer de lecture en lecture.

Un chemin tactile où se raconter nos histoires en mouvement.

Vous entrez dans un univers sensible et imaginaire où les albums sont autant de trésors à portée de main, où leur découverte surprend tous vos sens… Compagnie les Bricoleuses – Jeu : Aude Boucon et Ruth Steinthal

Scénographie et conception : Aude Boucon, avec l'aide précieuse de (Z)Oiseaux Livres pour la bibliographie. A destination des enfants âgés entre 3 et 6 ans. ©Gisèle Darioz

2023-07-19T02:00:00+02:00

Parc du Manoir - 42 Place de l'Église, Cugnaux

