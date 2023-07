Lectures sensibles | Partir en livre Parc du Manoir – 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux Lectures sensibles | Partir en livre Parc du Manoir – 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux, 18 juillet 2023, . Lectures sensibles | Partir en livre 18 – 20 juillet Parc du Manoir – 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux Bien au frais sous les arbres du parc, venez écouter, sentir, toucher et goûter les histoires extraordinaires qui vous seront racontées. A partir de 2 ans. Parc du Manoir – 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux Parc du Manoir – 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T02:00:00+02:00 – 2023-07-19T01:59:59+02:00

2023-07-20T02:00:00+02:00 – 2023-07-21T01:59:59+02:00 Détails Autres Lieu Parc du Manoir - 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux Adresse Parc du Manoir - 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux, Cugnaux Lieu Ville Parc du Manoir - 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux

Parc du Manoir - 42 Place de l’Église, 31270, Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//