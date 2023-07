Familles en fête Parc du Manoir Familles en fête Parc du Manoir, 5 juillet 2023, . Familles en fête Mercredi 5 juillet, 02h00 Parc du Manoir L’ensemble des acteurs du Réseau Parentalité de Cugnaux vous propose de nombreuses animations offertes pour toute la famille lors d’une journée festive au Parc du Manoir : maquillage,

pêche au canard,

parcours moteurs,

jeux musicaux.. Vous pourrez si vous le souhaitez poursuivre cette journée par un repas (sorti du panier) à 20h et assister à 21h45 à une séance de cinéma en plein air (Film Vaillante). Parc du Manoir Parc du Manoir, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

