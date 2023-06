Festival des Arts du Cirque de Cugnaux Parc du Manoir, 30 juin 2023, .

Le Festival des Arts du Cirque Contemporain est un rendez-vous incontournable de la vie culturelle cugnalaise.

Vous y découvrirez, pendant deux jours, une programmation riche d’événements proposée au Parc du Manoir et sur la place de la République : des animations et des spectacles gratuits offrant une parenthèse artistique, conviviale et familiale !

Cette année, laissez-vous surprendre par les funambules, jongleurs, acrobates et musiciens qui composeront un moment hors du temps pour les petits et les grands. Les partenariats empreints de poésie tissés avec La Grainerie et les écoles de cirque le Lido et Ça Circule, permettront de vous proposer, cette année encore, deux journées riches en émotions.

Tout au long du festival, glacier, foodtruck et buvette apporteront toutes les notes rafraîchissantes sucrées et salées nécessaires !

La programmation complète est disponible en téléchargement ci-dessous.

En attendant ce week-end festif, découvrez les univers des compagnies présentes le 30 juin et 1er juillet :

