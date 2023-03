Visite découverte du parc du lycée Roussillat Parc du lycée Roussillat Saint-Vaury Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Vaury

Visite découverte du parc du lycée Roussillat Parc du lycée Roussillat, 3 juin 2023, Saint-Vaury. Visite découverte du parc du lycée Roussillat Samedi 3 juin, 09h00 Parc du lycée Roussillat Entrée libre Les équipes pédagogiques et de direction de l’établissement, ainsi que les agents du service espaces verts de la région Nouvelle-Aquitaine seront présents pour accueillir les visiteurs pour une visite commentée du parc du lycée. Parc du lycée Roussillat La Valette 23320 Saint-Vaury Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 05 49 68 00 https://lproussillat.fr/ Le lycée Louis Gaston Roussillat fut la propriété des Sénateurs de la Creuse Alphonse Defumade puis de Louis Roussillat. Ils furent des élus engagés pour le développement du département. Alphonse Defumade, héritier de domaines agricoles creusois, planta un riche patrimoine arboré. Aujourd’hui, un hêtre pleureur, un sequoia, un cyprès chauve, un tulipier de Virginie et un Abies bénéficient d’une démarche de classement au titre des Arbres Remarquables. Présence de parkings au sein de l’établissement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00 ©Pierre Marceteau

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Saint-Vaury Autres Lieu Parc du lycée Roussillat Adresse La Valette 23320 Saint-Vaury Ville Saint-Vaury Departement Creuse Lieu Ville Parc du lycée Roussillat Saint-Vaury

Parc du lycée Roussillat Saint-Vaury Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaury/

Visite découverte du parc du lycée Roussillat Parc du lycée Roussillat 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du parc du lycée Roussillat Parc du lycée Roussillat Parc du lycée Roussillat 3 juin 2023 Parc du lycée Roussillat Saint-Vaury Saint-Vaury

Saint-Vaury Creuse