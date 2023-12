Fête des plantes Parc du lycée agricole Magnac-Laval Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Magnac-Laval Fête des plantes Parc du lycée agricole Magnac-Laval, 7 avril 2024, Magnac-Laval. Magnac-Laval Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00 Présence de nombreux exposants : rosiéristes, décoration de jardin, plantes aromatiques, arbres fruitiers, arbres d’ornement, vivaces, décorations pour le jardin..

Présence de nombreux exposants : rosiéristes, décoration de jardin, plantes aromatiques, arbres fruitiers, arbres d’ornement, vivaces, décorations pour le jardin.

Présence de nombreux exposants : rosiéristes, décoration de jardin, plantes aromatiques, arbres fruitiers, arbres d’ornement, vivaces, décorations pour le jardin. EUR.

Parc du lycée agricole route de la Souterraine

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Magnac-Laval Autres Code postal 87190 Lieu Parc du lycée agricole Adresse Parc du lycée agricole route de la Souterraine Ville Magnac-Laval Departement Haute-Vienne Lieu Ville Parc du lycée agricole Magnac-Laval Latitude 46.2111702 Longitude 1.17799401 latitude longitude 46.2111702;1.17799401

Parc du lycée agricole Magnac-Laval Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magnac-laval/