Atelier – Ange en macramé – Le Donjon Parc du, Lot. le Plessis Le Donjon, 12 décembre 2023, Le Donjon.

Le Donjon,Allier

L’équipe de l’Office de tourisme vous donne rendez-vous à la maison France service pour découvrir sa boutique éphémère de noël et participer à l’atelier « ange en macramé »..

2023-12-12 14:00:00 fin : 2023-12-12 16:00:00. EUR.

Parc du, Lot. le Plessis

Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Tourist Office team invites you to the Maison France Service to discover its ephemeral Christmas boutique and take part in the « macramé angel » workshop.

El equipo de la Oficina de Turismo le invita a la Maison France Service para descubrir su boutique temporal de Navidad y participar en el taller de « ángel de macramé ».

Das Team des Fremdenverkehrsamtes lädt Sie in das Maison France Service ein, um seine vorübergehende Weihnachtsboutique zu entdecken und am Workshop « Engel aus Makramee » teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire