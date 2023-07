Festivités du 14 juillet Parc du Lion Wattrelos, 13 juillet 2023, Wattrelos.

Festivités du 14 juillet 13 et 14 juillet Parc du Lion Gratuit

Au programme des festivités du 14 juillet à Wattrelos :

– jeudi 13 juillet à 23h – feu d’artifice au plan d’eau du Parc du Lion

– Vendredi 14 juillet à partir de 11h, kermesse des associations et animations par « Bouvines l’aventure continue », à partir de 15h30 podium des vedettes avec Pauline Ester, tribute Delpech et Dassin, Partenaire Particulier et Collectif Métissé

Animations et concerts gratuits

Parc du Lion 32 rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T23:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00