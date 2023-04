le Parcours du Coeur Parc du Lion Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

le Parcours du Coeur Parc du Lion, 14 mai 2023, Wattrelos. le Parcours du Coeur Dimanche 14 mai, 08h45 Parc du Lion sur inscription La ville de Wattrelos organise le Parcours du coeur le dimanche 14 mai de 8 h 45 à 12 h 30. Rendez-vous à la salle Victor Provo, parc du Lion, face à la ferme pédagogique. Parcours et quiz pédestre (remise de lots aux 3 premiers gagnants).

3 marches vous sont proposées :

Marche de 13 km, départ à 9 h 10

Marche de 8,5 km, départ à 9 h 20

Marche de 6 km, départ à 9 h 30

Vous trouverez ci-après le bulletin d’inscription. Merci de l’amener avec vous déjà complété, le jour de la marche, ce qui facilitera le flux de participants ou de le renvoyer par mail à : sante@ville-wattrelos.fr https://www.facebook.com/photo?fbid=268451738871389&set=pcb.268452388871324 Parc du Lion 32 rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}] [{« link »: « mailto:sante@ville-wattrelos.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/photo?fbid=268451738871389&set=pcb.268452388871324 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T08:45:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00

2023-05-14T08:45:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00 sante

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Parc du Lion Adresse 32 rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Parc du Lion Wattrelos

Parc du Lion Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

le Parcours du Coeur Parc du Lion 2023-05-14 was last modified: by le Parcours du Coeur Parc du Lion Parc du Lion 14 mai 2023 Parc du Lion Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord