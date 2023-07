Ludomobile Parc du Landry Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Ludomobile Parc du Landry Rennes, 25 juillet 2023, Rennes. Ludomobile Mardi 25 juillet, 11h00 Parc du Landry Gratuit 11h-17h30

De 11h à 17h30, la MJC Bréquigny arrive dans le quartier avec tous ses jeux ! Tenez-vous prêt·es pour une journée de découverte ludique. Parc du Landry Parc du Landry, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T11:00:00+02:00 – 2023-07-25T13:00:00+02:00

Parc du Landry, Rennes, France
35200 Bretagne

