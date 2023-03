LES FÊTES DE L’U4 Parc du Haut-Fourneau Uckange Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle . 4 EUR Deux jours de fête pour découvrir le Parc du haut-fourneau U4, son histoire, sa mémoire et son quotidien. Spectacles, animations, musique, visites libres ou guidées.

Plus d’infos sur le site internet. contact@hf-u4.com +33 3 82 57 37 37 https://www.hf-u4.com/fr/saison-culturelle/saison-2022/293 Parc du Haut-Fourneau U4

