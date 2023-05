Visite guidé de l’un des rares monuments de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’Évènement: Moselle

Uckange Visite guidé de l’un des rares monuments de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France Parc du haut-fourneau U4, 16 septembre 2023, Uckange. Visite guidé de l’un des rares monuments de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France 16 et 17 septembre Parc du haut-fourneau U4 Des visites guidées du haut-fourneau sont proposées, ainsi qu’une visite guidée spéciale en dehors du circuit habituel. De plus, des démonstrations sont également prévues. Parc du haut-fourneau U4 1 Rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Uckange 57270 Moselle Grand Est 03 82 57 37 37 http://www.hf-u4.com https://www.facebook.com/u4.uckange [{« type »: « link », « value »: « https://www.hf-u4.com/fr/visites/individuelles »}] Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, sauvegardé grâce à son inscription au titre des Monuments historiques, le haut-fourneau U4 est le dernier des 6 hauts-fourneaux de l’usine à fonte construite en 1890. L’un des rares monuments de la sidérurgie du XXe siècle conservé en France, il est aujourd’hui un lieu de culture et de patrimoine. Le haut fourneau U4 est également devenu une œuvre d’art contemporain grâce à la mise en lumière « Tous les soleils » de Claude Lévêque. Route de Thionville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

